南韓酷澎「客戶大門密碼都外流」 韓媒酸：在韓國個資就是共享資訊

南韓酷澎爆出客戶個資大規模外洩。圖為南韓酷澎的貨車。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/30）報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）爆出客戶個資大規模外流，最新消息指出，外流資訊包括客戶住處的大門密碼，恐讓外人輕易進出住處，韓媒直接在標題寫道「在韓國，個資就是共享資訊」。

據《朝鮮日報》報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，雖然該公司說明，遭外洩的消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼，但各大社群平台仍湧現批評聲浪。

報導指出，南韓部分消費者在網購時，會在地址欄位填上玄關大門的密碼，方便送貨員將包裹送達，如今外洩資訊包括地址，代表大門的密碼也可能一併外流，獲取該資料的外人，將能隨意進出客戶居住的大樓。

一名南韓網友在貼文中寫道：「即便支付資訊沒有外洩，但其他的資訊仍可能被用於犯罪，如果是幫非酷澎用戶買禮物，填上對方的個資，這些額外的資訊加起來，實際受害人數恐怕更多。」

《朝鮮日報》在標題大力諷刺該事件，寫道：「在韓國，個人資訊就是共享資訊。」

根據南韓酷澎初步調查，個資外流的情況，從今年6月24日即開始，懷疑可能是一名中國籍的酷澎職員將個資流出，詳細情況仍待警方調查。

網路上已經有人表示，將對南韓酷澎提起集體訴訟，「3370萬筆個資外洩，這已經超過我國半數人口，酷澎以為客戶們還會繼續在上面買東西嗎？我們不能坐視不管，要讓酷澎正視消費者的力量。」

