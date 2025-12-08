南韓酷澎「道歉文變促銷」？個資外洩案延燒！ 4天內流失180萬用戶

南韓酷澎的個資外洩案持續延燒，用戶大量流失。酷澎示意照。路透社



據韓媒今天（12/8）報導，南韓酷澎爆發大規模個資外洩事件，事後發布道歉文，疑似標題設定有誤，竟出現商品促銷訊息，引起網路熱議。據悉，南韓民眾對酷澎的處置態度越來越不滿，短短4天內，酷澎就流失180萬名用戶。

據《朝鮮日報》報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）11月29日宣布，共計3370萬筆的客戶個資外洩，全國民眾震驚，南韓網友發現，如果將酷澎發布的道歉聲明，分享到KakaoTalk、X等社群平台，在預覽標題的區塊，竟然會跳出酷澎商品的優惠與特價訊息，引發網路熱議。

南韓酷澎在第一份道歉聲明當中，將「個資外洩」改為「個資曝光」，疑似企圖淡化事件嚴重性，政府機關要求其重新修改，於是酷澎將道歉文下架，沒想到重新上架的道歉文，又出現預覽標題的設定錯誤，一名業界人士指出：「連標題設定都沒有檢查，可見酷澎在處理細節方面，有多麼不足。」

據悉，南韓酷澎已將錯誤標題修正，並回應：「這是技術處理過程，出現的一時性錯誤。」

隨著南韓酷澎爭議不斷延燒，用戶的出走潮也在加劇，截至12月5日，酷澎的日活躍用戶為1617萬7757 名，若與外洩事件爆發後，日活躍用戶數最多的12月1日（1798萬8845名）相比，短短4天內就流失180萬名用戶。

11月29日外洩事件曝光後，南韓酷澎App的用戶數連續3天增加，但之後逐步下降，評論認為，事件爆發頭幾天，用戶是為了確認自身帳號狀況，才會登入App，但隨著對酷澎的處理方式越來越不滿，在接下來幾天，用戶們開始減少使用App。

