南韓酷澎「3370萬筆」個資外洩！CEO鞠躬道歉
南韓電商龍頭酷澎驚傳至少3370萬筆用戶個資在未經授權情況下外流，規模堪稱南韓電商史上最大資安事故。對此，酷澎執行長朴大俊主動向媒體深深鞠躬道歉，強調公司已自主通報，並全面配合警方調查。
韓國酷澎執行長朴大俊表示，對受影響的韓國酷澎顧客以及造成國民擔憂感到非常抱歉，並希望以此表達歉意。他坦言，公司近期確認共有多達3370萬個帳號的個資遭到外流。
根據韓聯社報導，外流資料疑似由酷澎內部一名已離職的中國籍員工洩漏，而非遭外部駭客入侵。南韓SBS記者指出，該名A某員工已於上個月離職，被發現已離開韓國、目前人在中國。由於主要嫌疑人身在國外，警方後續偵查恐從一開始就面臨困難。
首爾警察廳已於25日受理酷澎提告，但因涉案對象為外籍員工且已出境，預料將增加追查難度。
