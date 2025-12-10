南韓酷澎3370萬用戶個資外洩 執行長疑被請辭！母公司CEO緊急接手

韓國電商巨頭酷澎近期爆發大規模個人資訊外洩事件。（圖／路透社）

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）今天（10日）宣布，因近期爆發的大規模個人資訊外洩事件，執行長朴大俊將辭去所有職務。朴大俊表示，對於個資外洩事件讓國民失望深感抱歉，他會承擔起全部責任，因此決定辭去代表職務。不過，隨著事件持續擴大，外界普遍認為朴大俊請辭的舉動，實質上是被迫下台。

韓聯社報導，南韓酷澎上月傳出約3,370萬名用戶個資遭洩露，隨後爆發公司招聘爭議、道歉不當及賠償責任等批評。隨後，警方、金融監管院及個資保護委員會等單位組成的聯合調查組展開調查，就連總統李在明也高度關注。對此，朴大俊曾在國會質詢中表示「這是韓國法人發生的事，我將承擔全部責任。」

為安撫用戶焦慮，美國母公司Coupang Inc.緊急任命羅傑斯（Harold Rogers）擔任南韓酷澎臨時代表。據悉，羅傑斯目前兼任CoupangInc.的CEO與法務總監，他畢業於哈佛法學院，曾任職於全球企業與大型律所，自2020年起在Coupang Inc.工作，在公司內部被評價為董事長金範錫的心腹。

報導指出，羅傑斯未來將專注於安撫因個資外洩引發的顧客不安、處理對內外的危機，以及組織穩定工作。同時，此次高層更換也象徵美國母公司將更積極介入事件處理，而不再僅依賴韓國法人應對。

不過，部分觀點認為，由於韓國法人面臨創社以來最大危機，董事長金範錫甚至被要求出席國會聽證會，由未在韓國工作的外籍臨時代表接任，可能被視為推卸責任。酷澎對外表示，「對於個人資訊外洩事件造成的困擾，我們深表歉意，將加強資訊安全，並全力恢復顧客信任，防止類似事件再次發生。」

