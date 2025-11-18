南韓醫療人球悲劇！釜山市內醫院全拒收 高中生搭救護車空等害命

南韓釜山市中心上月發生一起因兒科後送資源不足而造成學生死亡的事件。示意圖（pexels提供）

南韓釜山市中心上月發生一起因兒科後送資源不足而造成學生死亡的事件，引發社會強烈關注。

事件發生於10月20日清晨6時17分左右，1名釜山某高中的學生在校附近突然出現痙攣症狀。《韓聯社》報導，路過民眾發現異狀並立即通報消防單位。救護人員於接獲報案16分鐘後，即6時33分抵達現場。當時該名學生意識雖然模糊，但對呼喚仍能做出反應。

然而救護車試圖將學生後送至釜山多家大型醫院時，卻頻頻遭到拒絕。據悉，共有4家大型醫院以「缺乏小兒神經科相關後送醫療資源」為由拒收病患。救護人員遂向釜山消防災害本部下屬的救護指揮中心求援，希望協助尋找可收治的醫療機構。

指揮中心在再度聯繫救護人員先前詢問的3家醫院外，另外撥打了共8家醫療院所，但仍全部被以相同理由拒絕。因釜山境內無一醫院願意接收，指揮中心甚至將範圍擴及到鄰近的慶南昌原地區，仍無法找到願意收治的醫療單位。

在救護車輾轉搜尋醫院的過程中，行駛近1小時後，該名學生最終於上午7時30分左右陷入心跳停止狀態。依規定，患者一旦出現心跳停止，鄰近醫院即必須予以接收。救護車於心跳停止後5分鐘內抵達就近醫院，但學生仍不幸宣告死亡。

這起事件引發外界質疑，即使身處釜山市中心，竟仍無法找到具備小兒科與小兒神經科診療能力的醫院，最終導致學生錯失黃金救援時間，也暴露出當地兒科醫療供給的嚴重缺口。

釜山消防災害本部相關人士回應表示「當時在釜山市內實在找不到任何一家可收治的醫院，所以才將搜尋範圍擴大到慶南地區，但仍沒有醫院願意接收。」他也補充說明，因現場未能啟動兒科相關後送流程，因此轉送程序無法順利進行。

