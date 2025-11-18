南韓醫療悲劇！學生突痙攣「這原因」無醫院接收 1小時後不治身亡

南韓發生一起醫療悲劇。（示意圖／Pexels）

南韓釜山市中心於10月20日清晨發生一起學生死亡事件，根據《韓聯社》報導，釜山一名高中學生當天清晨約6時17分在校園附近突發痙攣，路人見狀立即通報消防單位，最終卻因為當地兒科醫療資源不足，導致延誤救治，釀成悲劇。

據報導，救護車於報案後16分鐘、即6時33分抵達現場時，該名學生意識雖模糊，但仍能對外界呼喚作出反應。醫護人員隨即啟動後送流程，打算將學生送往釜山多家大型醫院就醫，卻接連遭拒。

共有4家大型醫院以「缺乏小兒神經科後送醫療資源」為由，拒絕收治這名病患。釜山消防災害本部的救護指揮中心介入協助聯繫醫療單位，總計聯繫包括原先的3家在內共8家醫院，但皆以同樣理由拒收，最終連鄰近的慶尚南道昌原市醫療機構亦未能提供協助。

在醫療資源不足與後送體系未能及時啟動的情況下，救護車在市區與鄰近區域奔波近一小時，至上午7時30分學生病況急轉直下，出現心跳停止。依當地規定，病患若發生心跳停止狀況，鄰近醫院即有義務接收。

救護車於心跳停止後5分鐘內抵達就近醫院，但該名學生最終仍宣告不治。

這起事件引發南韓社會廣泛關注，外界質疑即使身處大都會釜山，仍無法即時找到具備小兒科診療能力的醫療機構，顯示兒科醫療資源配置出現嚴重缺口，尤其在兒科與小兒神經科人力普遍短缺情況下，更凸顯醫療體系面臨的結構性危機。

對此，釜山消防災害本部表示，當時確實無法找到具備收治能力的醫療機構，因此才擴大搜尋至鄰近地區，但後續仍未能完成轉送流程，亦無法及時啟動兒科後送應變機制，導致病患錯失救命黃金時間。

