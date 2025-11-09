南韓重視校園霸凌問題！45考生有前科 慘遭首爾大學等名校拒收

南韓校園霸凌問題嚴重。（示意圖／Unsplash）

看韓劇或電影能發現，南韓校園霸凌問題嚴重，近年南韓一些頂尖大學開始祭出對策，在入學制度審查中，會看考生是否有霸凌前科，光是去（2024）年就有45名考生因為有黑歷史，慘遭包括首爾大學等6所國立大學拒絕錄取。這項數據也被視為南韓教育界正積極矯正學生品行，不單單只是看成績了。

根據韓媒《先驅報》、《SBS News》報導，南韓教育部公開最新資料，2024學年度有2名申請首爾大學的考生，雖具頂尖學科成績，但因在國中或高中時期曾有學校暴力紀錄，最終遭刷掉。其實首爾大學早在2014年起，對「轉學處分（第8號）」或「退學處分（第9號）」的學生，在大學入學考試中予以最多2分扣分，導致部分高分考生因此失去入學資格。

加上首爾大學，南韓6所重點國立大學，總共有45人因校園霸凌紀錄被取消錄取資格。其中，慶北大學多達22人為全國最多；釜山大學有8人、江原大學5人、全北大學5人、慶尚大學3人和首爾大學2人。相較之下，包含全南大學、濟州大學、忠南大學與忠北大學等4所學校，則無學暴導致的不錄取案例，原因是部分學校僅在「體育特招生」等特定入學管道中審查學暴紀錄。

南韓教育部指出，自2026年起全國所有大學、所有招生類型都將強制納入「校園霸凌扣分制度」。這項政策起因於2023年「鄭順信事件」，當時被提名為警察國家搜查本部長的律師鄭順信，因其兒子曾霸凌同學卻仍成功考進首爾大，引發全國憤怒，促使政府修法。

不過，政策實施後也衍生出新的問題，為避免留下校園霸凌紀錄，部分學生與家長會聘請律師介入，甚至對學校處分提起行政訴訟。有南韓教育專家憂心，這種「訴訟化」風氣讓校園關係更加緊繃，導致教室氣氛惡化，形成教育現場的惡性循環。

