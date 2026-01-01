南韓金融監理要以銀行的標準對待網購商 酷澎醜聞持續惹怒南韓全國

酷澎示意照。路透社



南韓負責金融監理的機關主管，在週四（1日）的元旦致詞中，強調將以對待大型銀行的嚴格態度，監管大型網路購物商。此舉明顯針對南韓酷澎去年底爆發的大規模個資外洩醜聞而來。

韓聯社報導，韓國金融監理院（FSS）院長李燦進（音譯）在元旦致詞中強調：「強化更能完整保護金融消費者的制度基礎與公部門監督功能，比任何事情都更具有優先性。」

更引人關注的是，他說：「針對大型流通平台（如電子商務平台），我們將與相關機構合作，制定包含『比照金融機構之監督體系』在內的制度改善方案。」

廣告 廣告

這被解讀為是針對近期酷澎（Coupang）大規模個資外洩事件而來的動作。由於酷澎目前未被南韓政府歸類為「電子金融業者」，長期處於當局的監督範圍之外；但近期金監院已加入對酷澎的官民聯合調查小組，已獲授權對酷澎總部進行實地調查。

酷澎在去年11月爆出南韓3370萬用戶個資全面外洩的超級醜聞，儘管酷澎12月突然宣稱外洩個資僅3000筆，並且已由犯案者自行刪除，南韓政府對這種講法並不買帳，斥責說酷澎的說法完全沒有獲得聯合調查小組的認證，調查還在持續中。

金監院的此番元旦表態，意味著酷澎的資訊安全、個資保護與財務監管措施，未來可能將須比照銀行的嚴格標準辦理。

更多太報報導

南韓酷澎提個資外洩補償 每人5萬韓元、總額近370億台幣

神隱兩個月 酷澎董事長金範錫終於發聲明道歉了

酷澎聲稱南韓只外洩3000個資並已全刪 韓政府駁斥「並未核實」