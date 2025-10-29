南韓釜山會晤習近平 川普表示期待

美國總統川普(Donald Trump)30日將於南韓釜山會晤中國國家主席習近平，川普今天(29日)對這項會談表達了樂觀態度，同時宣布與南韓的貿易協議「幾乎」已敲定。

法新社報導，這將是川普自今年1月重返白宮後，首次與習近平舉行面對面會談。如果在30日的峰會上，川普與習近平針對美中貿易戰休戰達成協議，將為他盛大、備受禮遇的亞洲行畫上完美的句點。

北京方面表示，兩位領袖的會談將在釜山舉行。川普告訴記者，在這次「偉大的會晤」上，「很多問題都將得到解決」。

全球市場將密切關注此次會談的結果，以確認川普和習近平能否為導致全球供應鏈癱瘓、企業營運動盪的一系列爭端畫下休止符。

在川習會登場前，美中談判代表均確認，雙方已達成協議的「框架」。

中國外交部發言人郭嘉昆表示：「我們願同美方一道，確保此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展提供新的方向和動能。」

川普表示，該協議將包括調降因毒品芬太尼問題，向中國進口商品加徵的20%關稅。芬太尼已導致數萬美國人死亡。

兩人預計也將針對中國採購美國大豆、北京的稀土出口管制、人工智慧晶片以及TikTok的命運進行討論。