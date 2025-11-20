南韓釜山高中生昏迷倒地送醫 遭8家醫院拒收後身亡引議

韓聯社報導，南韓釜山一名高中學生10月20日早上在學校附近出現抽搐症狀，當地警消於早上6時17分接獲民眾通報，並派出救護車於6時33分到達現場。

不過在救護車運送過程中，該名高中生卻接連被多家醫院拒絕收治，即使急救人員向釜山消防署的急救管理中心求助，但最終急救中心聯絡上的8家醫院全部拒絕收治，其中有4家大型醫院均以「難以提供小兒神經科後續治理」為由，拒絕接收病人。

報導指出，該名高中生原本呼叫名字還有反應，卻在救護車上待了將近1小時，直到7時30分左右才因心跳停止而被送至最近的醫院，但最終仍不治身亡，不過死因無法確定，家屬也沒有要求進行驗屍。

該起事件近日曝光後，引發南韓各界批評，有醫界人員質疑，雖然患者是高中生，但醫院用沒有小兒神經科當作拒絕理由實在難以理解。

韓聯社報導則指出，這起事件被認為與南韓醫院近年採取「防禦性治療」的氛圍有關，起因來自2023年時，南韓一名外科醫生因為對腸胃絞痛嘔吐的嬰兒進行緊急手術，而被南韓法院判賠10億韓元。

由於南韓先前就已發生多起醫院拒收病人事件，南韓國會近期已提出《急診醫療法》修法，希望加強病人在送醫過程中與醫院間的溝通，並在各醫院急診室和急救隊間建立專用電話網，即時確認是否能收治患者。

不過大韓急診醫學會在19日發表聲明，表態反對《急診醫療法》部分修正案，並指出其中一項授權急救人員指定收治醫院的條款，可能導致救護車大排長龍停在少數醫院的急診區，反而危急病患者生命。