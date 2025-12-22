南韓鐵道工會23日起無限期罷工 估每日平均停駛250班次

南韓鐵道工會表示，將從23日上午9時起展開無限期罷工，原因是不滿鐵道公社現行績效獎金計算機制。工會指出，鐵道公社是南韓全國32個公營企業中，唯一以員工基本工資80%計算績效獎金的企業，工會方希望能將此一計算標準調整為100%。

這場罷工原訂12月11日就要展開，但因勞資雙方一度達成臨時協議而暫緩。然而工會表示，官方最後的方案僅將計算比例提高至90%，批評政府未能履行承諾，因而決定再度發起罷工。

根據鐵道公社預估，此次罷工將影響旗下營運的首爾地區地鐵，以及KTX高速列車等，每天可能約有250班次列車停駛。若工會從23日上午9時發動罷工，通勤時段的鐵路服務預估將減少25%，部分路線的列車班距最多可達40分鐘。

廣告 廣告

《韓聯社》指出，南韓政府對此已成立24小時營運的因應小組，成員由機場公社、高速巴士協會及首爾、仁川等地方政府組成。一旦罷工開始，因應小組就會佈署替代人員，以維持鐵路主要路線營運，同時擴大長途巴士、國內航班等替代交通方案。

不過據鐵道公社人員表示，即便調動所有可用人員，罷工仍會影響乘客，呼籲旅客在尖鋒時刻提早出門，或選擇其他交通工具。