南韓關稅卡國會! 川普怒提高至25% 外界憂台灣恐步上後塵

美國總統川普在社群發文，稱去年與南韓達成15%關稅，但國會遲遲不批准，因此宣布將關稅提高至25%，多方解讀，川普意在殺雞儆猴，依照藍白亂搞的現象，台灣恐怕會遭受一樣的下場。

記者vs.行政院副院長鄭麗君：「副院長會不會擔心，台灣跟南韓一樣被提高關稅。」

敏感問題，行政院副院長鄭麗君微笑沒有多做回應，媒體會這樣問，全因美國總統川普的這篇貼文。





南韓關稅卡國會！川普怒提高至２５％ 外界憂台灣恐步上後塵

川普因韓國國會遲遲未審協議，宣布對韓國關稅提高至25%，引發各界擔憂台灣是否步上後塵。（圖／民視新聞）

川普在社群發文稱，自己與韓國總統李在明去年七月達成很棒的協議，十月底見面再次確認協議內容，質疑為何韓國國會不批准？既然國會不願意遵守兩國達成的協議，宣佈將韓國的汽車、木材、藥品以及所有其他對等關稅的稅率，從15%提高到25%，外界憂慮台灣會不會步上韓國後塵，藍營老調重彈，要求總統賴清德到國會報告並且備詢。













立委（國）羅智強：「如果說覺得非常迫切的話，他不會一拖再拖三拖四拖，不肯兌現諾言，來立法院進行國情報告並備質詢。」

立委（民）吳思瑤：「韓國就是最好的借鏡，我們絕對不能步上韓國的後塵，15%跟25%是天差地別。」

川普的大動作，作家謝知橋直言，川普在殺雞儆猴，韓國是雞，至於猴能不能看懂，就交給藍白立委決定了。學者葉耀元也認為，美國不會跟過去一樣，對於危害自己國家利益的事情睜一隻眼閉一隻眼。而且韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。如果我們的立法院不願意通過我們跟美國的關稅協議，我們也會遭受一樣的下場。依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高。

立委（民）張雅琳：「呼籲藍白這兩個政黨，應該要來關注台灣產業，台灣經濟蓬勃發展的條件，應該盡速來支持相關審定，然後千萬不要去拖延，也不要有修改。」

喊話再喊話，盼在野支持行政團隊，別讓關稅走回頭路。

