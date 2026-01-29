南韓關稅被川普拉到25%! 綠營警告在野 他反批賴清德 : 看李在明回應多霸氣

郭正亮批評，賴清德與卓榮泰所領導的行政院，至今未提出任何產業衝擊評估，無論是進口開放，或是 2,500 億加 2,500 億投資對匯率的影響，「完全不及格」。 圖：民進黨／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普日前點名南韓國會遲未履行美韓貿易協議，並於 26 日宣布，將原先談定的 15% 關稅調高至 25%，引發國際關注。總統賴清德 27 日接受電視專訪時，以南韓為例喊話藍白陣營，若推翻關稅談判成果，原本 15% 的稅率可能升至 25%，甚至更高，對台灣經濟衝擊將相當嚴重。

不過，在野黨並不買單。國民黨立委洪孟楷反嗆，目前「根本沒有案子」，要立法院如何審查。對此，前立委郭正亮 28 日在中天《大新聞大爆卦》節目中直言，美台談判「根本還沒談完」，行政院不僅未提出產業衝擊評估，也缺乏相關配套，「在這邊大聲什麼？」郭正亮還稱，南韓總統李在明反擊川普說此舉將推高晶片價格，最終受害的還是美國的廠商與民眾。

郭正亮指出，民進黨對經貿協議內容缺乏基本功課，才會錯誤解讀南韓狀況。他說，南韓對美貿易協議分為三大塊，包括對美關稅、對美投資以及進口開放，但台灣目前根本沒有談到進口開放，「等於整個談判還沒完成，怎麼送立法院？」

郭正亮表示，南韓在對美關稅部分，反對黨其實並無異議，真正卡關的是投資與進口開放兩塊。以投資為例，南韓需對美投資高達 3,500 億美元，政府目前規劃約 1,500 億美元，且集中於造船等產業。反對黨質疑，若須在短時間內大量購入美元，勢必造成韓元大幅貶值，但政府並未提出完整的衝擊與效益評估。

圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

他進一步質疑，台灣對美投資金額高達 5,000 億美元，屆時需購入多少美元、台幣匯率將貶至何種程度，行政院至今也未提出任何評估報告。

至於進口開放，郭正亮指出，南韓談判內容相當透明，減稅幅度已明確揭露，爭議焦點集中在農產品，尤其是牛肉與穀物（包含稻米），遭到產業工會與農民團體強烈反對。南韓國會因此要求政府必須針對每個產業提出衝擊評估，並設立產業補償基金，否則拒絕審查。

郭正亮說，這樣的作法在國際間並不罕見，台灣當年加入 WTO，以及馬英九政府時期推動 ECFA，皆有完整的產業衝擊評估與補償機制。他指出，川普正是因不滿南韓國會遲遲未將協議排入議程，才會將關稅調高至25%，其中受創最深的即是南韓汽車產業，預估利潤恐減少 13%，損失約 5 兆韓元。

郭正亮批評，賴清德與卓榮泰所領導的行政院，至今未提出任何產業衝擊評估，無論是進口開放，或是 2,500 億加 2,500 億投資對匯率的影響，「完全不及格」。他強調，國會本就應站在產業與民眾立場把關，全世界皆是如此。

他也指出，美國對各國的談判模式，向來都包含關稅、投資與進口開放三大項目，台灣既然還未看到進口開放內容，美國產品不可能毫無影響地進入市場，產業衝擊報告勢必不可或缺。他直言，目前談判尚未完成，「國會根本沒有案可以審」，相關指控只是民進黨「胡說八道、亂造謠」。

