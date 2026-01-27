南韓關稅調升！賴清德喊話藍白「別焦土政策」 民眾黨團：要國會聽話？

記者詹宜庭／台北報導

美國總統川普今（27日）表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，總統賴清德向藍白喊話，「不要焦土政策」，希望在野黨能夠給予支持，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％。對此，民眾黨立法院黨團表示，民進黨政府只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，實質弱化國會監督審議空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。

民眾黨團表示，南韓的例子恰恰說明一件事：民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

反之，民眾黨團指出，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚：除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，後面還有什麼？是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」？在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德總統卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團認為，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

