南韓降初雪致多起車禍 日本大雪影響陸空交通

路上的車輛都蓋著一層雪，像是撒上了糖霜。南韓首都首爾在4日晚間降下今（2025）年第一場雪，而且是突如其來的大雪，由於路面結冰導致車禍頻傳。

今（5）日早上5時到6時許，就發生3起連環車禍，其中一場事故更有12台車輛追撞，造成2人送醫。南韓媒體形容，通勤路上彷彿成為生存遊戲，連行人走路也頻頻跌倒。

雖然今日的氣溫稍微回升，部分地區解除了寒流警報，但包含首爾在內，南韓許多地區氣溫仍然維持在0度以下。

鏡頭轉到日本，各地也進入了雪季。位在東北的青森縣積雪達到13公分。因為能見度太差，已經有部分航班停駛、火車停開。在緯度稍低的山形縣鶴岡市，也有明顯的降雪。

NHK山形放送局記者報導，「這裡是鶴岡市市中心，雪下得很大，風也不小，連樹木都在搖動。」

日本氣象廳表示，這幾天的冷氣團堪比往年的嚴冬，預計會連續數日為全國帶來大量降雪。氣象廳呼籲民眾注意交通安全，並且小心高處的積雪掉落，以免造成意外。