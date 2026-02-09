南韓陸軍AH-1S「眼鏡蛇」直升機墜毀！機上2官兵殉職

綜合外媒報導，今（9）日南韓陸軍一架AH-1S「眼鏡蛇」直升機於當地時間上午11時許，在北部加平郡訓練飛行期間墜毀，機上2名官兵送醫後宣告不治。

南韓軍方表示，當天訓練內容包括演練緊急著陸程序及不關閉引擎的緊急降落程序等。事故發生後，陸軍已暫停同型機AH-1S的飛行作業，並成立應變處置單位，著手調查墜機原因與後續處置，墜落原因目前仍不明。

正在沙烏地阿拉伯訪問的南韓國防部長安圭伯（안규백），在接獲事故簡報後已指示陸軍儘速展開處置並辦理善後。

廣告 廣告

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

WBC／「風之孫」李政厚、柳賢振入列 南韓30人完整名單一次看

第2季合理團費公布！ 日本線下降1成

談判無果？ 南韓貿易代表：美方正討論官宣上調對韓關稅事宜