南韓陸軍AH-1S「眼鏡蛇」 飛行訓練中墜毀2准尉罹難

「眼鏡蛇」攻擊直升機。（圖／翻攝自美國陸軍）





韓國京畿道加平郡，昨天（9日）發生一架陸軍「眼鏡蛇」攻擊直升機，在飛行訓練過程中發生墜毀事故，機上兩名飛行官送醫後，仍宣告不治。軍方全面停飛同型機種，並成立特別調查委員會徹查原因。

監視器明顯看到，地面上的黑影朝建築靠近，接著就傳出劇烈爆炸聲。附近居民：「砰的一聲，接著傳來喀啦聲響，工廠都有點震動，像地震一樣，我跟員工跑出來一看，就看到直升機墜落了。」

韓國京畿道加平郡9日早上11點多，發生陸軍直升機在進行緊急程序訓練時，不甚墜毀事件。當時機上有兩名飛行員，一人50多歲，另一人則是30多歲，兩人送醫後不治。

廣告 廣告

陸軍公報課長裴錫鎮：「已暫停同型機的所有飛行，並成立事故對策本部，正在確認事故原因。」

墜毀現場沒有發生火災或爆炸，軍方已經迅速封鎖區域，以確保安全。

更多東森新聞報導

賴總統邀五院院長新春後茶敘 時間待協調

WBC／韓媒警戒「韓國殺手」林昱珉 憂12強惡夢重演

韓國瑜辦公室主任許原榮宣布 投入北市松信議員選舉

