南韓雙屍命案！投資股票慘賠2億 父勒殺9歲親生兒後墜樓亡

國際中心／綜合報導

南韓發生父殺子後墜樓的雙屍命案。（示意圖／資料照）

南韓龍仁市昨天（11日）發生一起2死命案，一名40多歲的男子因投資股票慘賠2億韓元（約台幣420餘萬），近期情緒低落，精神狀況不穩，昨天傍晚他先在車內勒殺9歲兒子，再於一處大樓墜樓身亡。

綜合韓媒報導，昨天下午5時許，當地警消接獲報案有一名男子墜樓身亡，警方在死者褲子口袋裡找到一只汽車鑰匙，隨後發現死者的9歲兒子被勒斃陳屍車內。

從監視器畫面顯示，事發當天下午，男子從特殊教育學校接完孩子後，直接把孩子帶到之前的住所，不久後即發生命案。據了解，死者曾跟家人說投資股票損失了2億韓元，並留下輕生字條，疑因投資失敗而想不開。

當地警方指出，男子墜樓已排除外力介入，至於男童部分，初步研判遭其父親殺害，至於殺人動機和死因則還有待調查。

