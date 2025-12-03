南韓電商酷澎掀退會潮！帳號被放淘寶賣 CEO承諾：積極研議賠償受害者

南韓電商酷澎個資外洩，事發至今已延燒多日，消費者的恐慌與不安情緒持續擴大。（翻攝自酷澎）

南韓大型電商平台酷澎爆發多達3,370萬個帳號的大規模個人資訊外洩事件，事發至今已延燒多日，消費者的恐慌與不安情緒持續擴大。這場資安風暴不僅催生了「退酷澎潮」及集體訴訟行動的正式啟動，更讓外界見證了駭人聽聞的二次受害風險。

酷澎CEO朴大俊今（3日）出席國會政務委員會現況質詢時，公開對此危機做出回應，承諾將「積極研議賠償受害者」。然而，他同時表示由於目前受害範圍尚未完全確定，具體的賠償時間點仍在調查中，態度顯得較為謹慎。

酷澎結帳、登入資訊真的安全嗎？

本次外洩的個資範圍極廣，包括姓名、地址、電話，甚至連社區大門密碼都被證實外洩，引發「連到家門口資訊都被外洩」的恐懼。儘管酷澎聲稱信用卡等結帳資訊和登入密碼透過「網路隔離」而未外洩，但網路上仍不斷傳出帳號被異常登入（地點顯示為菲律賓等海外）以及海外盜刷的案例，使消費者對電子金融詐欺和簡訊詐欺等二次受害的恐懼與日俱增。

廣告 廣告

部分消費者更抱怨在事件曝光前，就有綁定酷澎的卡片被盜刷新台幣300萬元的案例。此外，在中國知名電商平台「淘寶」及二手交易網站「閒魚」上，赫然出現了南韓酷澎帳號的販售貼文，價格區間從新台幣數百元至兩千多元不等，儘管酷澎代表朴大俊強調這與本次外流無關，但仍加劇了消費者的不安。

數十萬人提告！集體訴訟能獲得多少賠償？

面對酷澎消極應對態度，憤怒的消費者群起行動，除了發起「酷澎退會潮」，卻又受阻於必須透過電腦版、耗費多達6至10個步驟的繁瑣退會流程。另一方面，法律行動也已大規模啟動，目前已有數十個網路社團號召集體訴訟，參與人數超過50萬人，要求每人賠償數千元不等的精神慰撫金。

然而，依據南韓過往的重大個資外洩判例，法院最終判賠金額通常遠低於受害者的訴求，過去案件中每位受害者獲賠金額多落在新台幣2千元左右，且只有參與訴訟者才能獲賠。專家警告，政府和酷澎應該「假設最糟情況」，立即採取更積極的防範措施，以避免受害範圍進一步擴大，並減少二次受害發生的可能性。

更多鏡週刊報導

太狗血！富商公公認罪「光速復合」媳婦情人 唯一受害者兒子仍在監獄受苦

詐騙大遷徙／緬甸炸KK園區淪政治作秀 專家批「打地鼠式掃蕩」：根本不想打中任何1隻

酒鋪遭砸一片狼藉「竟是浣熊闖店狂灌威士忌」 大字型臉朝地醉倒！網笑：還知道去廁所吐