南韓電子入境卡列中國台灣 矢板明夫建議：暫時恢復使用「漢城」舊稱

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

南韓自今年2月開始改用電子入境卡，卻把台灣標示成中國（台灣），引起國內強烈反彈。我政府日前公開表達立場，呼籲韓國政府尊重台灣人民意志，不過，韓國外交部僅回應將持續推動「韓台非官方、實質合作的既有立場」，並未正面說明是否調整系統標示，引發外界質疑。對此，資深媒體人矢板明夫表示，尊重他國自稱是基本的文明，目前這種情況下，重新使用「漢城」稱呼南韓只是剛好。

南韓總統李在明（右）於今年亞太經合會期間，與中國國家主席習近平（左）舉行會晤。（圖／李在明臉書）

資深媒體人矢板明夫昨（12）日在臉書發文指出，2005年韓國政府曾因認為首都中文名稱「漢城」容易被解讀為「漢人的城市」，有損國族尊嚴，正式要求台灣改用「首爾」一名。當時在總統陳水扁執政下，儘管與韓國沒有外交關係，仍迅速配合完成公文、教科書與媒體用語的全面更名，以示尊重他國自稱。

廣告 廣告

矢板明夫指出，20年後角色對調，台灣如今要求的僅是不標示為「中國的一部分」這樣最基本的尊重，得到的卻是官樣回應，「這種落差，才是真正令人心寒的地方。」

南韓自今年2月開始改用電子入境卡，卻把台灣標示成中國（台灣），引起國內強烈反彈。（圖／翻攝自南韓電子入境卡申請系統）

矢板明夫建議，我外交部或可正式行文通知韓方，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。他指出，外交的本質不在於聲量大小，而在於立場是否站得住腳。若一個國家在強權面前選擇低頭，卻忽視對台灣的基本尊重，「在這種情況下，重新使用『漢城』，不是情緒，而是實事求是。」

更多FTNN新聞網報導

小紅書禁用已1周！手機沒翻牆仍能使用 蘇一峰曝2可能性：使用者越來越多

被南韓入境卡標成「中國台灣」卻無具體動作 許宇甄批賴清德軟弱：有義務要外交部明確強硬向韓抗議

國際刑警組織稱台灣是中國的一部分！外交部嚴正抗議：附和中國的錯誤說法

