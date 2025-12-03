南韓電子入境卡列為「中國（台灣）」 外交部：嚴正關切要求更正

外交部要求南韓政府更正電子入境卡系統的錯誤列示。（資料照片）

外交部近期接獲國人反映，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程混淆與不便。外交部及我國駐南韓代表處已多次向南韓政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，但南韓政府至今未正面回應，我方甚表遺憾。

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統，赫見我國被標示成 「CHINA （TAIWAN）」，不友善列示讓部分民眾感到不滿及失望，外交部接獲反映，與我國駐韓國代表處多次向南韓政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，但南韓政府至今仍未正面回應。 外交部指出，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但南韓電子入境卡現行標示我國的方式，不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀；呼籲南韓政府盡速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。





