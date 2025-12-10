南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德喊話：盼尊重台灣人民意志

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

今（2025）年2月起，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，外交部對此已強調將重新審視我國與南韓的關係；而總統賴清德今（10）日受訪時表示，台韓兩國民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望南韓能尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平。





今早9時5分，賴清德與立法院長韓國瑜同場出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，南韓的「電子入境卡」顯示中國台灣，我國會有反制措施嗎？對此，賴清德指出，台灣跟南韓民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

他強調，「在這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展」。







