南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德：盼尊重台灣人意志

外交部因南韓電子入境卡系統，將台灣標示為「中國（台灣）」，宣布將全面檢視與南韓關係，並研擬可行方案。總統賴清德今（10日）表示，希望韓國尊重台灣人民意志，讓兩國攜手前進、穩定區域和平，與促進區域繁榮發展。

賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前被問及是否有反制南韓措施，回應台、韓兩國的民間交流非常密切，也有非常多經貿往來，「希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面的合作」，並增進兩國福祉。賴清德希望，韓國能在「這狀況下」尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

南韓在今年2月啟用的電子入境卡系統中，於「出發地」及「下一目的地」選項將台灣標示為「中國（台灣）」〔CHINA (TAIWAN)〕；相較之下，對於香港、澳門，南韓系統則以「中華人民共和國」（CHINA P.R.）標註。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日表示，外交部已多次公開關切南韓電子入境卡對台灣的不當標示，要求韓方應儘速修正。他續指，台韓雙邊貿易長期存在巨額逆差，反映兩國關係仍有不對等之處，外交部將持續研擬可行的因應方案，並促請南韓盡快更正相關標示。

