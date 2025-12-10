南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德：盼尊重台灣人民意志

南韓電子入境卡欄位將我國標示為中國台灣，外交部表示將重新檢視台韓關係，研擬可行的因應方案，外界也關注是否會禁止韓團來反制。對此文化部長李遠表示，文化部最大的功能就是將台灣文化呈現出主體性與特色，且能夠與中國區隔。

文化部長李遠表示，「韓國人對台灣的興趣在這兩年非常的高，他們也非常能夠區隔台灣就是台灣、中國就是中國，所以就產業立場，文化部會盡量讓台灣的文化出去產生文化外交，我相信很多國家都非常清楚，台灣的文化跟中國的文化的差別。」

李遠也進一步指出，就文化部的立場來說，台灣和韓國之間的文化交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國最大的集團簽約，要一起拍以台灣為主的影視作品。總統賴清德則表示，台灣跟韓國的民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台韓能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作。

總統賴清德回應，「我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平同時也能夠促進區域的繁榮發展。」

針對中共解放軍近日在日本、南韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張，賴清德表示這是非常不恰當行為，也呼籲中國應該要體現大國責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須靠各方來促成。