即時中心／林韋慈報導

自今年（2025）2月起，南韓「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，引發我方高度關注。外交部已強調，將重新審視我國與南韓的關係。總統賴清德今（10）日受訪時表示，台韓兩國民間交流密切、經貿往來頻繁，他希望南韓能尊重台灣人民的意志。民進黨立委邱議瑩也在今日透過社群平台表態，呼籲民間動員力量。

邱議瑩表示，南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」 引起全國震怒，政府昨（9）更正式表態將全面重新檢視台韓關係，這是從今年二月來幾經溝通，仍未見更正，我方忍無可忍，必須提出嚴正抗議。



她指出，外交部表示台韓間還存在嚴重貿易逆差，並且台韓之間交流如此頻繁，台韓兩國民間關係向來友好，甚至高雄市經常辦大型演唱會，「我們跟韓國的交流無論在觀光、留學、貿易上都是親密的夥伴關係，如今韓官方爆出這麼敵意的舉措，令人遺憾痛心。」



但她也提出，有人提議禁止韓國旅遊團來台，採取強硬態度表示抗議，是期期不可，會讓「好不容易建立起來的友誼瞬間破裂」，韓國是台灣的朋友，不是敵人。她更呼籲，此時最適宜的，是由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒。她指出韓國駐台有駐台北韓國代表部，一人一訊息、ㄧ人一抗議，讓讓韓國政府不能無視，請立即更正錯誤，讓兩國人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事。

原文出處：快新聞／南韓電子入境卡列「中國台灣」 邱議瑩籲一人一信抗議

