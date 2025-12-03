南韓電子入境卡列「中國(台灣)」 外交部：持續溝通

針對南韓電子入境卡(E-Arrival Card)系統的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國列示為「CHINA(TAIWAN)」的問題，外交部今天(3日)表示，這種列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，並對韓國政府這個不友善列示感到不滿及失望，我方已多次向韓國政府嚴正關切與交涉，要求迅速更正，可是韓國政府至今仍未正面回應，我方對此甚表遺憾。

外交部呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，而在獲得更正以前，外交部仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大努力。

廣告 廣告

外交部強調，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但電子入境卡現行標示我國的方式，不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與做法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。