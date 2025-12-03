南韓電子入境卡將台灣列為中國 外交部︰與事實不符 籲韓方盡速更正

外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍未正面回應；南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，但電子入境卡現行標示與事實不符，使台灣旅客在入境程序遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感，呼籲韓方盡速更正對台灣的標示。

外交部今天下午發布新聞稿指出，近期外交部陸續接獲民眾反映，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為 「CHINA（TAIWAN）」，不僅與事實不符，也造成民眾填寫流程上的混淆與不便，對南韓政府不友善的列示感到不滿及失望。

針對南韓電子入境卡對台灣列示錯誤，外交部及駐韓代表處已多次向南韓政府嚴正關切並交涉，要求盡速更正，但南韓政府迄仍未正面回應，外交部甚表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部說，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與南韓人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示台灣的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使台灣旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

外交部呼籲南韓政府盡速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示，在獲更正以前，台灣仍將持續與韓方溝通，為台灣人權益盡最大之努力。