南韓電子入境卡將我列「中國台灣」 賴清德：盼尊重台灣人民意志

總統賴清德（圖／總統府提供）





南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國列為「中國（台灣）」。外交部昨(9)日表示全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案。總統賴清德今(10)日表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，兩國能夠攜手前進，穩定區域和平。

賴清德指出，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，因為我們希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

賴清德說，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

