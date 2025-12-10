南韓電子入境卡矮化"台灣"！資深媒體人"用這動作"反制！

【論壇中心/綜合報導】



南韓在電子入境申報單不當稱呼台灣為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，外交部表示將正面重新檢視與南韓政府的關係，總統賴清德也做出回應，台韓民間交流和經貿往來密切，希望南韓尊重台灣人民的意志，而政府是否對南韓做出經濟制裁手段來反制，仍有待討論。

資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目秀出中300萬韓元，他表示，這些錢都是自己辛辛苦苦存下來的錢，因為女兒要去南韓比賽，爸爸總是不放心換一些韓元給她，因而剩下的錢，本來打算有機會可以去釜山看看，但是看到南韓總統李在明這樣對待台灣，就打消了這個念頭，王瑞德更呼籲，所有的臺灣人不要去南韓，臺灣人不能被踐踏，所以自己會把300萬韓元全部換掉，一張不留，「但是會全部換成日幣，因為要去日本玩」，王瑞德還指出，南韓要搞清楚狀況，你們現在是靠臺灣發財，我們兩國是貿易逆差。

原文出處：抗議"中國台灣"被無視！王瑞德秀韓元300萬：全換日幣！

