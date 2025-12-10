南韓電子入境卡稱中國台灣 外交部說話了

▲南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」。（圖／翻攝自電子入境申報網站）

[NOWnews今日新聞] 南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，從2月迄今未改正。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨（9）日在例行記者會表示，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到，對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

南韓電子入境申報單入境及出境資料「出發地」及「下一目的地」選項中，將我國列為「中國（台灣）」〔CHINA（TAIWAN）〕，對於香港、澳門及中國，南韓電子入境卡則以「中華人民共和國」（CHINA P. R.）標註。

對此，劉昆豪表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來均密切，我方珍視台韓數十年的情誼；不過，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱呼表達嚴正關切，要求應以最快速度改正外，外交部也提及，台韓之間在貿易上存在巨額逆差的事實，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

對於可能的相應作為，外交部說，正全面檢視雙邊整體關係，同時將以雙邊既有緊密交流基礎為出發點，評估如何進一步推動更具對等平衡的台韓關係。

劉昆豪表示，相信韓方已充分理解我方訴求及立場，希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我的舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。

