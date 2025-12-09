南韓電子入境卡稱我國「中國台灣」 外交部：重新檢視台韓關係

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日於外交部例行記者會說明南韓電子入境卡不當稱我的後續。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕南韓電子入境卡(E-Arrival Card)系統自今年2月上線至今，入境資料、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國(台灣)」。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，外交部也注及台韓貿易存在鉅額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部將全面重新檢視與南韓政府的關係，也呼籲南韓政府儘快與我方共同為促進台韓關係努力，並改正不當稱我等舉措。

劉昆豪今(9)日於外交部例行記者會說明南韓電子入境卡不當稱我的後續，他指出台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼。

劉昆豪表示，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也注及台韓之間在貿易上存在巨額逆差的情形，都顯示兩國關係仍有不對等之處。

根據經濟部國貿署資料，台韓貿易去年逆差高達229億美元，較2023年貿易逆差額102.12億美元劇增，我國主要從南韓進口積體電路、石油製品、環烴等產品。

劉昆豪指出，外交部除了已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正之外，也將全面重新檢視與南韓政府的關係，並正在研擬可行因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。

外交部呼籲，南韓政府應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係努力。

