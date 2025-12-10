南韓電子入境卡稱「中國（台灣）」 外交部全面檢視台韓關係 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為便捷訪韓旅客通關及響應無紙化，韓國自今年2月24日起實施電子入境申報制度，但有民眾發現，「出入境信息」中的台灣是顯示「中國（台灣）」（CHINA（TAIWAN）），從2月迄今未改正。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日表示，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到，對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

「台灣不是好欺負。」國民黨立院外交委員會召委馬文君則表示，我方有晶片供應鏈的籌碼、也有經貿逆差可以重新評估，旅遊與官方合作也都能調整強度。

「外交部應繼續向南韓爭取改正，全面檢視對韓關係。」民眾黨立院黨團副總召張啓楷指出，南韓總統李在明之前已經表明不會得罪中國，當美國要求南韓增加軍備包括協助台灣，李在明表示會為了南韓增加國防預算，2033年達到GDP3%，但無法協助、負擔台灣部分。

張啓楷認為，國際政治是現實殘酷的，政府除了解、交涉南韓的改變，政府也要做好因應美國總統川普上任後，國際地緣政治的快速、激烈的變化。

劉昆豪表示，我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱呼表達嚴正關切，要求應以最快速度改正外，外交部也提及台韓之間在貿易上存在巨額逆差的事實，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪說，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來均密切，但對於可能的相應作為，外交部正全面檢視雙邊整體關係，同時將以雙邊既有緊密交流基礎為出發點，評估如何進一步推動更具對等平衡的台韓關係。

劉昆豪表示，相信韓方已充分理解我方訴求及立場，希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我的舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。

照片來源：取自韓國電子入境卡網頁

