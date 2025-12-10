南韓電子入境卡竟寫「中國台灣」 賴清德：盼韓國可以尊重台灣人民意志

南韓電子入境卡寫「中國台灣」，對此，賴清德受訪時說，盼韓國可以尊重台灣人民意志。（總統府提供

近期有民眾指出，南韓的入境卡（E-Arrival Card）系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」。對此，總統賴清德今（10）日表示，「希望韓國可以尊重台灣人民的意志」。

對於入境卡一事，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨天表示，近期我方除了要求韓國盡快更正，也同時注意到雙方存在巨額貿易逆差，因此外交部會全面重新檢視與韓國政府的關係，正在研議可行的因應方案。

賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並接受媒體聯訪，記者提問，會對南韓有反制措施嗎？對此，賴清德說，台灣南韓的民間交流非常密切，經貿往來也非常的多，台灣希望雙方可以維持友好的關係，促進2國各方面的合作，也增進2國的福祉，「因此希望韓國也可以尊重台灣人民的意志，讓2國都可以攜手前進，穩定區域的和平，同時也促進區域的繁榮發展」。

