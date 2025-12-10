南韓電子入境卡系統稱我國「CHINA （TAIWAN）」惹議！賴總統喊話：盼尊重台灣人民意志

南韓電子入境卡系統將我國的「出發地」及「下一目的地」欄位列示為 「CHINA （TAIWAN）」，與香港、澳門並列，引起爭議。總統賴清德今（10）日表示，台韓經貿往來非常多，「希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志」，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

南韓電子入境卡系統將我國的「出發地」及「下一目的地」欄位錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，對此外交部及駐韓國代表處數度交涉要求更正，至今卻仍未改正。亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，政府也將全面檢視與南韓政府間的關係，正在研議可行之因應方案中。

賴清德今日出席出席亞洲民主人權獎頒獎會，會前媒體堵訪時問及，南韓電子入境卡顯示中國台灣，會有反制的措施嗎？

賴清德回應，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

賴清德強調，在這種狀況之下，「我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志」，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

