南韓電子入境卡「中國台灣」爭議 韓外交部回應了

韓國電子入境申請表單上，在「出發地」欄位將我標示為「CHINA（TAIWAN）」。翻攝畫面



南韓電子入境卡將台灣列為中國的「China (Taiwan)」標示，引發台灣與南韓網友爭論，賴清德總統也表示「希望韓國能夠尊重台灣人民的意志」。南韓外交部11日表示，將繼續加強與台灣的非官方實質合作。

南韓新聞網站Newsis報導，針對電子入境卡的爭議，南韓外交部發言人朴一11日在例行記者會中表示：「我們將繼續加強（與台灣的）實質性合作，將基於此基本立場處理這個問題」。

報導指出，台灣外交部3日發布聲明，抗議韓方電子入境表單中對台灣的標示方式，稱此舉不僅不屬實，而且而且可能對台灣公民造成困惑和不便。

聲明也指出，台灣方面對這種不友好的標示深表遺憾和失望，已多次透過駐南韓辦事處向南韓政府提出更正請求，但至今仍未收到正式回復。

在南韓的電子入境卡系統中，護照國籍顯示為「台灣」，但出發地和下一目的地的選項則顯示為「中國（台灣）」。

報導最後引述一名南韓外交部官員說法，稱政府正持續關注事態發展，「我們正在密切關注媒體報導和事態發展，並綜合考慮各種因素對此事進行評估」。

