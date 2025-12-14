南韓電子入境卡「中國台灣」爭議 韓媒質疑：20多年來都沒意見

韓國電子入境申請表單上，在「出發地」欄位將我標示為「CHINA（TAIWAN）」。翻攝畫面



據南韓媒體今天（12/14）報導，南韓電子入境卡將我國標註為「中國台灣」，引起台灣社會廣泛討論，甚至連我國總統賴清德都呼籲，韓方應「尊重台灣人民意志」。韓媒質疑，南韓政府在官方文件中，向來以這種方式標注台灣，但台灣政府20多年來，均未公開提出異議，這次罕見表態，可能與中日對立的局勢有關。

據韓媒《中央日報》報導，南韓電子入境卡將台灣列為中國一事，近日引起廣泛討論，我國外交部本月9日表示，呼籲韓方應以最快速度改進，也注意到台韓貿易存在巨額逆差，台灣將全面檢視與南韓關係並研擬可行方案，盼韓方基於民間長久友好關係改正不當稱呼，展現對等誠意。

不僅如此，我國總統賴清德10日更強調：「希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域和平，同時也能夠促進區域繁榮發展。」

對於這起爭議，從民間上升到官方正式表態，韓媒感到意外，並指出南韓從2004年開始，就已經在入境簽證與外國人登錄證等文件，使用「China（Taiwan）」的標示，但台灣政府在過去20多年來，均未公開提出異議，這次由台灣總統直接指出該問題，可說是相當罕見。

韓媒也提到，除了台灣行政部門的表態，政壇也出現強硬立場，包括執政黨的立法委員鍾佳濱批評，南韓政府不尊重台灣主權，在野黨的立委馬文君也主張，應展開「戰略性反擊」。

南韓外交界判斷，台灣在這個時間點提出標示問題，可能與中日之間的對立有關，日本首相高市早苗上個月表示，在「台灣有事」的情況下，日本自衛隊可能行使「集體自衛權」，中國對此相當不滿，並加強施壓力道。

韓媒指出，在中日關係對立的情況下，台灣要求中立的南韓調整態度，希望南韓提供更多支持，另一方面，中國與俄羅斯9日派出軍機，進入南韓的防空識別區，可能是在警告南韓：「不要輕易選邊站」。

韓國外國語大學國際地域研究所教授姜俊榮（강준영，音譯）分析：「1992年韓國與中國建交時，承認『中華人民共和國是中國唯一合法政府』，在台灣的標示問題上，選項受到限制。」

姜俊榮認為：「台灣在中日對立的情況下，希望爭取盟友，對韓國的立場進行施壓，但台灣應考慮韓國面對的外交與安全現實」、「韓國應謹慎管理此事，避免演變為情緒性衝突。」

檀國大學的政治外交學系教授金鎮浩（김진호，音譯）認為：「電子入境卡爭議的本質，就是韓國在多大程度上，回應美方要求的對中戰略」、「川普政府對中日對立與台灣動向，也採觀望態度，韓國與其搶先表態，不如觀察美中局勢走向，再調整自身步調。」

