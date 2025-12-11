南韓電子入境卡「台灣歸中國」！陳慕義怒嗆1句不忍了 台網暴動嗨翻

娛樂中心／台北報導

南韓自今年2月推行電子入境卡以來，系統裡一直把台灣標示為「中國（台灣）」，讓台灣政府相當不滿。對此資深男星陳慕義10日稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。

陳慕義臉書發文砲轟李在明是最沒用的總統。（圖／翻攝自臉書）

近期有民眾指出，南韓的入境卡（E-Arrival Card）系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」。對此，總統賴清德10日表示，「希望韓國可以尊重台灣人民的意志」。如今陳慕義10日透過臉書針對台韓兩國近來的紛爭表態，陳慕義一開頭就點名李在明，表示「聽說你是最沒有用的總統」，隨後重申「台灣就是台灣，不是China（Taiwan）」。

廣告 廣告

對於李在明隨便亂改他國名字，陳慕義狠批對方是「很沒教養、沒禮貌的總統」。同時也以超神一句：「正如你是大韓民國，不是南朝鮮國」嗆翻李在明，網友們看了全嗨翻：「罵的太好了！」、「李在明！請問一下南韓的人民會跟北韓統一嗎？」、「對台灣不尊重，那我們也只好稱呼南朝鮮囉」。

更多三立新聞網報導

19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光

獨家／來台定居5年！46歲港星揭台港「最大差異」不忍了：重新開始

獨家／上月升格當爸！金鐘男星嚇曝寶寶「一度沒心跳」 關鍵主因曝

周董霸氣挺好友成幕後推手！餐飲帝國版圖有這些名店 經營現況曝

