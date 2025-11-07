南韓電廠拆除意外搶救第2天 1工人今晨宣告死亡、瓦礫下疑發現殘指
南韓蔚山一座退役的火力發電廠，在拆除過程中發生嚴重意外，一座高達60公尺的鍋爐塔於昨（6日）倒塌，造成至少1名工人確認罹難死亡、另有5人仍然受困。消防單位指出，目前救援進度有限，現場鋼骨與瓦礫堆積達30公尺厚，增加搜救困難。
蔚山南部消防署表示，44歲的男性工人在救援過程中一度心臟驟停，雖然救難人員替他施打止痛針並進行保暖急救，仍於今（7日）凌晨5時宣告不治，與他一同受困的另一名工人也難以脫困，被推定已無生命跡象。現場原有9名工人受困，其中2人很快獲救，除去2名已死亡或被推定死亡的工人，仍有5人失聯中。
事故發生於國營韓國東西發電公司蔚山分公司所屬的火力發電廠，消防單位指出，倒塌的鍋爐塔正進行爆破拆除工程，疑似因結構脆弱導致崩塌。搜救人員夜間在瓦礫下發現疑似人體殘肢，研判不屬於目前已確認的死亡者。
截至7日上午，尚有5名工人下落不明，當局已出動超過340名救難人員與90組機具持續搜索。消防官金正植（Kim Jeong-sik，音譯）表示，現場結構不穩，暫時停止部分作業待鞏固後再展開行動。南韓總統李在明已下令動員所有可用人力與設備，全力搜救並確保救難人員安全。
