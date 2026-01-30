南韓電競學院培育人才 選手待遇堪比職業運動員

走進電競學院，專業遊戲教練，正在教導年輕學員，如何因應突發狀況。

農心電競學院遊戲教練史錫燦（Krvavy）說，「你是先預防，先從長期角度來看，然後照著指示做，但因為剛才那些攻擊情況發生了，你要邊觀察狀況，邊預想該如何行動。」

負責指導學員的教練，過去也是電競選手出身。

農心電競學院遊戲教練史錫燦（Krvavy）表示，「一般來說，多半還是由選手出身的人來擔任教練，不過在各個電競隊伍中，也有些教練並非選手出身，而是透過分析能力與展現實力，來擔任隊伍教練的例子。」

以生產販售「辛拉麵」聞名的農心集團，2018年在首爾九老區設立了電競學院，讓一般南韓年輕學子 ，也能像「上補習班」的一樣，磨練自己的電競能力。

過往，在南韓，許多年輕學子若想進入電競圈，大多想直接放棄學業，使得人生風險增大。電競學院提供他們諮詢與確認自己有無潛力的機會，也能兼顧學業發展。

目前學院每期約有100-200人就讀，每周提供5小時課程與訓練，平均約有1%到2%的學生，最終成為程式設計師，或從事與電競相關的職業。

今年17歲、還在就讀高中的南建宇，因為打電玩打出興趣，希望能在有限時間內，讓自己提高入行電競圈的可能性。

農心電競學院學員南建宇指出，「我的父母支持我去做自己想做的事情，但同時也叮嚀我，如果這條路沒有如願走下去，還是要事先想好相應的備案與退路，並給了我這樣的建議。」

另一位22歲、大學就讀機械系的盧鉉俊 ，則是決定先休學，投入團隊電玩作戰。

農心電競學院學員盧鉉俊表示，「首先，透過團隊遊戲，能夠強烈感受到五個人凝聚在一起團結合作的感覺，而且比起只是自己單打獨鬥地取勝，這是一種所有人合而為一，朝著同一個方向前進並最終奪得勝利的過程，因此讓我感覺格外有意義。」

當今南韓電競產業看來風光，卻也歷經年長者世代的懷疑，認為網路電玩沒有資格成為體育項目，也成為許多子女與家長陷入矛盾衝突的主因。

電競學院執行長對記者說明，當人們對特定故事內容感產生共鳴，並一路投入情感，參與追隨，就具有運動精神，但大眾觀感，得歷經克服偏見的過程。

農心電競學院CEO吳知桓指出，「因為只要你對某個對象有，我屬於其中、我熱愛它的情感，這些就會成為我們的隊伍，最終也會發展成作為一種體育形式，讓人持續追隨的娛樂，我認為只要具備一個，讓彼此在公平規則下競爭的遊戲系統，就完全沒有問題被稱為運動（Sport），只是這個過程仍然需要時間。」

公視國際記者楊虔豪在現場指出，「被譽為電競宗主國的南韓，在透過遊戲產業賺錢以及選手風光的背後，往往不為人知的，是年長世代對電玩的不友善，以及對未來人生的徬徨，如今南韓政府與企業，正力圖打破框架，要將電競成為新一波韓流。」