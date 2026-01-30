南韓電競觀戰市場廣大 政府建基礎設施鼓勵創投

燈光四射的絢爛舞台，坐滿觀眾，這是南韓職業電競聯盟的比賽現場，熱度絲毫不輸演唱會。對南韓年輕人來說，觀看電競，已成為日常生活的一部分。

南韓電競觀眾金先生表示，「現場觀賽，音響效果好，人們為此歡呼，熱度就跟棒球等現行體育競賽一樣，讓人覺得很舒爽。」

不僅本地民眾，還有人從台灣來觀戰，並對南韓感到羨慕。

台灣電競觀眾張先生指出，「有看到政府或是公司，願意投入這份產業，民眾是願意支持的，希望其他國家借鏡一下，讓這個遊戲一直走下去。」

憑藉在90年代末期，佈建起普及的電腦與網路設施，使南韓年輕世代，比任何國家都更快接觸到網路遊戲；在高壓競爭下，「組隊攻破敵方」成為人生新目標；集體觀戰也內化為娛樂消遣，成為南韓開發遊戲與發展職業電競的基礎。

安養大學遊戲內容系副教授李承訓說，「事實上，南韓遊戲內容，包含許多競爭要素，像大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），往往讓多位玩家同時參與並彼此競爭，這類遊戲也擁有豐富社交功能，也就是各種社會互動的設計、競爭、互動與社會行為等元素，被混合在同一款遊戲內。」

而這當中，政府對電競產業是持續支持，更成為催化劑。

南韓文化體育觀光部遊戲內容書記官金智恩指出，「透過文創內容基金提供資金支援，在遊戲等創意經濟與內容產業領域，預計於明年2026年建立，約7億5000萬美元（約新台幣270億元）的基金，並讓遊戲智慧財產權成功獲得的收益，回流投資至南韓的創意經濟，打造持續運作的正循環。」

除了基金支援，南韓政府也帶頭興建電競場，並設立專門培育遊戲人才與支援國產遊戲創業的專責單位，主動媒合大企業與創業者，帶動投資與開發。

此外，全世界首部遊戲相關的法律，也在南韓制定，除隨時監控遊戲著作權侵害案例，並訂定電競選手的契約準則，避免勞動剝削發生。

而不只政府支援，南韓大企業，近來也熱中透過投資或贊助電競，電競聯盟總監以南韓老字號財閥——浦項製鐵POSCO作為案例指出，近來公司不斷透過支援電競產業，來提振內部員工士氣。

英雄聯盟韓國職業聯賽LCK秘書長李禎勳表示，「在南韓一提到POSCO，大家都知道是具有悠久傳統，規模非常龐大的鋼鐵企業，但近來在年輕世代眼中，這家公司給人的印象過於老派、保守，甚至被視為『舊時代的企業』，為擺脫這樣的企業形象，POSCO便開始贊助，年輕世代所偏好的各類內容。」

而遊戲產業，包括內容開發、電競觀戰、串流直播與選手周邊商品在內，已形成一套產業鏈；南韓遊戲市場的營業規模， 自2016年起不斷成長，就連碰上新冠疫情，也並未受到太大衝擊。

公視國際記者楊虔豪在現場指出，「因為國內的激烈競爭，而催生出遊戲產業，讓南韓被封為『電競宗主國』，但未來面對包括中國與其他新興國家的市場，南韓要如何搶攻版圖，將成為另一個新課題。」