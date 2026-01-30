南韓電腦、遊戲產業起步早 電競成韓流文創新市場

首爾市中心的賽場內，觀客大排長龍準備取票入場，粉絲們還製作應援標語，為自己支持的隊伍打氣。

南韓電競觀眾李同學表示，「高中時因為朋友推薦，那時我看了英雄聯盟季中邀請賽，覺得很有趣，就開始成為粉絲了。只要一有機會，我就會過來看，到大學開學以前，我想我都會來看。」

除了本地民眾，更有人遠從海外而來。

法國電競觀眾艾露蒂認為，「對我來說，這真的可以被視為一項運動，因為要打好這個需要非常多技巧。」

南韓自90年代末期，就領先其他國家，構築起普及的電腦與網路設施，使得網咖興起，成為遊戲開發與電競產業發展的起點。

2009年最先在美國問世，以組隊來攻破對方基地的網路遊戲「英雄聯盟」，在南韓上市後大受歡迎，並迅速發展成職業聯賽「LCK」，目前南韓已擁有10個隊伍。

南韓保有大量20到30歲的年輕職業電競選手，待遇不亞於職業棒球或足球。但要進入電競圈，通常得克服家長對孩童玩網路遊戲「會沉迷中毒或破壞人格」的偏見。

農心紅力選手Lehends（孫施尤）說：「我之前晉級到最高級，正在參加參賽面試的階段，但我母親卻直接把電腦關掉，讓那場面試無法進行。後來我在一場業餘比賽中拿到了大約200萬韓元的獎金，並把那筆錢全部交給父母，那時起他們似乎才慢慢開始相信我。」

而為了讓自己的職業生涯保持最佳狀態，選手都養成規律卻高強度訓練的日常作息。

農心紅力選手黃星勳說道，「早上起床後，從下午1時到大約4時進行隊伍訓練，接著在晚上7時到10時左右，再進行一次隊伍訓練。到了10點之後簡單吃個晚餐，接著又會進行個人訓練，一直到深夜、甚至凌晨。 」

電競會在南韓盛行，甚至引領世界潮流，職業聯賽總監表示，這與南韓社會「高度競爭」息息相關。

英雄聯盟韓國職業聯賽LCK秘書長李禎勳表示，「南韓不僅選手一定得贏，就連不是選手的一般休閒玩家，也是為了取勝而玩遊戲，而觀眾也只有在自己支持的一方非贏不可時，心裡才會覺得痛快。」

公視國際記者楊虔豪在南韓報導，「殘酷競爭意外帶動電競發展，南韓電競的高峰收視人數已經可達600萬人，遠勝許多韓劇，市場規模更超過新台幣60億元，成為不可輕忽的新藍海。」

