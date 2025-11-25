南韓非洲豬瘟蔓延禁運48小時 防疫警報升至最高「嚴重」等級

南韓爆發非洲豬瘟。（示意圖／Pexels）

根據《韓聯社》報導，韓國非洲豬瘟（ASF）疫情再度升溫，中央事故處理本部於11月25日證實，忠清南道當地首次出現確診病例，地點為當地當進市一處養豬場。由於疫情具全國擴散風險，防疫單位當天即將全國防疫警報等級調升至最高的「嚴重」級，並緊急啟動各項應變措施。

防疫當局指出，這是自今年9月京畿道漣川郡通報病例後，睽違2個月再現新案，亦是2025年第六起確診案例，同時為忠清南道首次爆發。為防堵疫情擴散，當局下令自當日零時起，對全國豬隻產業從業人員及相關車輛實施為期48小時的移動禁令，涵蓋豬場、屠宰場與飼料工廠等設施。

針對確診農場，防疫單位派出初期防疫團與流行病學調查小組進駐現場，全面限制人員與車輛出入，並執行撲殺、消毒與追查感染源等措施。疫情影響範圍內的當進市及鄰近三地（瑞山市、禮山郡與牙山市）合計313處豬場與周邊道路，也動用31台消毒設備展開大規模消毒行動。

根據防疫計畫，發生地點方圓10公里範圍內的30座農場，以及與該養豬場有疫病接觸關聯的106處豬場，將實施緊急精密檢驗。預計將於7日內完成初次與複次臨床與實驗室檢查，並於移動禁令解除前，每週進行一次檢查。

農林畜產食品部官員指出，過去5起病例皆集中於京畿道北部，然而此次擴散至韓國豬隻飼養規模最大的忠清南道，顯示疫情具全國性風險，已要求動員所有人力與物資，防止疫情蔓延。

儘管本次感染僅影響當地1,423頭豬，占全國1,194萬7千頭豬的比例不足0.01％，官方表示對豬肉市場供應影響有限，但仍將密切監控後續供需變化。

