南韓非洲豬瘟警報升至「嚴重」 養豬重鎮忠清南道首度淪陷

記者蒲世芸／綜合報導

南韓爆出非洲豬瘟疫情再度拉警報！南韓中央災難安全對策本部25日宣布，忠清南道唐津市一處養豬場確診非洲豬瘟，不僅是今年第6起案例，更是忠清南道首次出現非洲豬瘟疫情。由於擔心疫情恐進一步擴散，全國警戒層級立即升至最高的「嚴重」階段。

南韓非洲豬瘟疫情升溫。（示意圖／翻攝自Pixabay）

全南韓48小時全面停動

據韓聯社25日報導，中央災難安全對策本部指出，為阻斷農場彼此之間的傳播，即日起對全國豬場、屠宰場、飼料廠等相關設施的從業人員及車輛，發布48小時「暫時移動停止命令」。

廣告 廣告

這也是自9月京畿道漣川郡發現非洲豬瘟後，相隔兩個月再度新增案例。

周邊313家豬農場全數消毒

報導指出，官方已立即派遣防疫隊及流行病學調查組進入唐津市確診農場，並採取相關緊急措施，包括封鎖外人與車輛出入、撲殺全場豬隻、進行全面消毒與流行病學調查。

為防止擴散，中央災難安全對策本部動員了防疫機、防疫車等31台消毒資源，並針對唐津及周邊3個地區，分別為瑞山、禮山、牙山等地共313家豬農場及周邊道路進行集中消毒。

另外，中央機動防疫小組也已到場，負責撲殺、掩埋及殘留物處理等工作。

官方憂心擴散

南韓農林畜產食品部農業創新政策室長金正旭（김정욱）強調，這次狀況非常嚴峻：「之前的5起病例都發生在京畿道北部，但這次是首次在韓國養豬規模最大的忠清南道，有全國擴散的可能性。」他也提醒地方政府，雖然忠南過去從未在養豬場或野生山豬中檢出非洲豬瘟，但「任何地區都可能發生」，防疫不能鬆懈。

另外，此次確診農場將撲殺1,423頭豬隻，占全南韓豬隻總量約1194萬7000隻的0.01%以下。中央災難安全對策本部表示，目前對豬肉供應影響不大，但會「持續密切監控供需狀況」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美烏會談大改和平協議！美版28點縮為19點 俄看歐洲版本：這我不行

新聞幕後／川習才見面 為何習近平急通話？台學者揭中共焦急原因

是外交狠人！滑椅抬槓、張開雙臂大擁抱 高市熱情風格破日僵化傳統

法國將軍促「接受失去孩子」抗俄！全網炸鍋：二戰最快投降國家在喊啥？

