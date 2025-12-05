南韓食品業吹復古風 經典泡麵回歸掀回憶殺

南韓食品業掀起復古風潮！各大品牌在慶祝公司週年時，紛紛推出懷舊包裝飲料與零食，引爆回憶殺。像是製造出南韓第一包泡麵的三養食品，時隔36年再推牛油製成的泡麵體，農心也重現1975年經典口味泡麵。消費趨勢轉變，美妝業則吹起迷你風潮，唇膏、粉餅縮小版接連上市，搶攻新世代市場。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓第一包泡麵的製造商三養食品，近期推出新系列「三養一九六三」，主打以牛油油炸的泡麵體。這是三養相隔三十六年，再度使用牛油製作泡麵。回到三十六年前，三養曾遭人檢舉使用工業用牛油，引發重大信任危機。即便當時南韓保健社會部表示牛油泡麵無害，三養形象仍受到重創，市佔率一度跌至一成，自此轉為使用植物性棕櫚油。如今復刻經典配方，三養希望以「三養一九六三」宣告品牌以頂級泡麵姿態重新出發。

三養食品副會長金正秀提到：「一九八九年也是十一月三日，那天我們受到最深的誤解與傷害。這款產品不是單純復古，而是以現代方式重現三養的創業精神，是名譽的復原，也是一次真心的回歸。」

南韓另一家食品大廠農心，也在今年創立六十週年之際，重新推出一九七五年上市的復刻泡麵。懷舊風味獲得好評，自上市以來已售出超過一千六百萬包。

農心相關人士表示：「對於記得這款產品的世代而言，它喚起了深刻的鄉愁。對年輕世代來說，因為新鮮感，也獲得了很好的反應。」

這股食品復古潮自去年興起，各大企業在周年慶時紛紛推出懷舊包裝飲料與餅乾，引發一波回憶風潮。

淑明女子大學消費者經濟學系教授李洪珠指出：「在經濟停滯、物價上漲、社會不確定性增加的情況下，人們常常透過回顧過去，尋找情緒上的安定。」

食品業大打復古牌的同時，美妝業界則流行起「迷你化」趨勢。從唇膏到粉餅，各式縮小版化妝品陸續上市，成為年輕消費者的新寵。

YonhapnewsTV記者介紹：「這是容量減少三分之一的迷你化妝品。小容量、低價格的特點深受消費者喜愛。」

一般而言，景氣越差，消費者越偏好大容量、高CP值的產品，但化妝品市場呈現不同邏輯。

南韓民眾分享自己的理由：「我比較喜歡小容量的化妝品。雖然單位容量的價格可能高一些，但大罐裝常常用不完，還會變質或破碎，所以我喜歡嘗試多樣的小產品。」

根據一家電商平台統計，過去三個月迷你化妝品的銷售額相較去年同期成長兩成。其中迷你唇蜜與護唇膏銷售成長約一點五倍，迷你腮紅增加兩倍，迷你防曬商品更成長六倍。

W風格美妝組長蘇民植說：「以年輕顧客為主，想要體驗多種類產品的需求明顯提升。因此小容量商品越來越受歡迎。迷你化妝品的價格通常比正貨便宜三成到六成，購買起來幾乎沒有負擔。」

除了復古與迷你化，訂閱制服務也成為南韓另一項重要消費趨勢。為擴大市場占有率，叫車平台Uber推出全新訂閱方案，每月費用四千九百韓元，約新臺幣一百元。加入會員後，搭乘可累積最高一成的積分，並優先配對評分四點八分以上的優質司機。

Uber營運組長池恩珠表示：「我們每年都保持兩位數成長。今年以來，每個月乘客人數都創新高，新加入的訂閱會員也持續刷新紀錄。」

南韓叫車龍頭Kakao Mobility先前也推出月費四千九百到五千九百韓元的訂閱服務。與Uber不同的是，Kakao以租車、代駕、導航等跨領域服務吸引使用者。兩大平台以不同策略競逐市場，看誰能讓更多消費者按下「訂閱」這個關鍵按鈕。

