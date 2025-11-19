南韓食品＂漲＂聲響起！平民小吃鯽魚餅變貴 超市冷凍版熱賣

南韓物價連年攀升，近五年食品漲幅超過22%，連冬季平民美食鯽魚餅也不再親民，民眾改買超市冷凍鯽魚餅在家加熱吃，天氣轉冷，零售業怕買氣降溫，超市祭出韓牛、五花肉半價優惠，貨架前人潮擠爆，加工食品也全面促銷，搶攻消費者荷包。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

好幾位民眾排隊等待的美食，是南韓冬季常見的街頭小吃「鯽魚餅」。原本常見的售價是兩個一千韓元，或三個兩千韓元。最近因為原物料全面上漲，許多店家將價格調整為一個就要一千韓元，折合台幣約二十一元。

廣告 廣告

YonhapnewsTV報導指出：「鯽魚餅的主要原料之一紅豆，在一年內漲了三十五點六個百分點。再加上糯米和雞蛋等食材同步上漲，店家的成本壓力只會越來越大。」

雖然鯽魚餅和其他小吃相比仍算平價，一些民眾還是忍不住抱怨。有人說：「以前一千韓元能買到五個，現在一個就要這個價錢。最近想買來吃時真的會猶豫。」

位於首爾東大門區的一家鯽魚餅店則選擇反向操作，用大促銷吸引客人，店門口擠滿排隊人潮。YonhapnewsTV記者形容：「即使是在高物價時代，這裡的一千韓元仍能買到四個鯽魚餅。因為價格便宜，自然吸引了長長的隊伍。」

當平民美食的價格不再親民，有些人開始改買超市販售的冷凍鯽魚餅，在家加熱即可享用。大型食品企業如 CJ 第一製糖和不倒翁，也趁勢推出抹茶、披薩等創意口味，掀起「鯽魚餅新品戰」。業者說：「最近鯽魚餅漲價很多，想購買冷凍或即食品的消費者也跟著增加。」

過去五年，南韓食品物價累計上漲超過二十二個百分點。只要哪裡便宜，民眾就往哪裡去。首爾一間大型超市在平日上午也出現大排長龍的景象。YonhapnewsTV記者表示：「因為得知這裡推出多項食品低價販售的消息，民眾在開店前就開始排隊。以肉品和水果為主的大型折扣活動已經展開，形成所謂的『Open Run』現象。」

一位民眾受訪時說：「老婆叫我買點肉，我就順便來看看。剛好有折扣，覺得非常好，也想看看還有沒有其他小菜。」

這家超市推出半價韓牛與五花肉，貨架前人潮不斷，其他加工食品也以優惠價格促銷。另一名消費者則表示：「我今天是來買餅乾跟魷魚絲。人真的很多，但價格很划算。」

冬天將至，零售業擔心寒冷天氣讓買氣轉弱，因此紛紛祭出超低價促銷，從生鮮到生活用品都備妥大量貨源。一家大型連鎖超市甚至把折扣活動延長到十二月，希望能藉由年末消費旺季帶動更多來客量。

另一方面，知名連鎖品牌「橋村炸雞」最近因為偷減份量引發爭議，將無骨炸雞原料從百分之百雞腿肉改為混合里肌肉，引起外界批評。國民力量黨議員李憲宰質疑：「這種做法看起來非常像縮水式通膨。變更內容是否充分告知消費者？」

FNB 代表宋鍾華回應：「我們雖然在官方網站公告過，但我認為確實還不夠充分。」

在民意與政界壓力下，橋村炸雞最後宣布恢復原本的重量與肉質組合。隨著高物價持續，類似縮水式通膨的案例近來也陸續被揭露。南韓政府已著手制定對策，考慮將食品標示廣告法中的重量標示義務擴大到餐飲業，有人建議參考法國做法，要求容量減少的商品貼上醒目標示，讓消費者能清楚辨識，避免糾紛。

更多 TVBS 報導

外食餐飲漲翻天！南韓人瘋搶便利商店平替食品

美要台至少投資3500億美元？ 施俊吉揭一事實嘆：必須拒絕需索

韓生育率僅0.748！房價教育成本超高 台人親揭「這習慣」年輕人難生育

普發一萬紅到韓國！市場老闆誤會金額 網指合理：覺得台灣很有錢

