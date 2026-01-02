南韓首款國產超音速戰機即將交付！KF-21預計年底入列，阿聯、波蘭對它「很感興趣」

南韓首款自主技術研發的KF-21戰機，預計將在今年（2026）底之前交付該國空軍，正式達成它原先汰換老舊的F-4（F-4 Phantom II）與F-5戰機的目標，這也成為檢驗南韓空防實力與國防產業競爭力的一大重要里程碑。

《中央日報》報導，過去長期以來，南韓空軍主要依賴美規戰機，國產機型僅有 T-50「金鷹」教練機 與FA-50輕型戰機兩款，雖然這兩款機型，如今也替韓國創造不少外匯收入，但首爾始終不放棄國產超音速戰機的夢想。KF-21計畫也就在2001年、以KF-X先進多用途戰機研發計畫名義開始啟動。

首批交付空軍的KF-21戰機大約有20架，製造商韓國航太（KAI）已於2024年7月開始進行量產，近兩年也頻頻透過社群或重大節日亮相，不只給予國民更多期待，也藉此增加新戰機知名度，讓更多潛在海外買家認同韓國的超音速戰機研發能力。

20230527-韓國與印尼共同研發的KF-21獵鷹戰機已於去年7月完成首飛，將作為韓印兩國下一代重要的空中兵力。（傅啟禎攝）

南韓首款自製超音速戰機KF-21，預計2026年底前就能進行第一批交付。（翻攝自南韓空軍）

目前公開的數據資訊，KF-21戰機同時兼具單座和雙座版本，使用奇異的F414 渦輪扇發動機（General Electric F414），最大航程可達2900公里。機身裝設一門20公釐火神式六管旋轉式機炮，另有10處武器掛架，可支援掛載AIM-9、AIM-120等多種飛彈。

除了之外，最讓首爾自豪的一點，則是KF-21戰機成功突破美方拒絕出售設備的限制，由韓華系統（Hanwha Systems）與國防科學研究所（ADD）共同自主研發，國產版本的主動電子掃描陣列（AESA）雷達，搭配多種自家獨特的航電設備，讓未來一旦外銷，韓國企業能掌握更多維護主導權。

提前升級KF-21？

有趣的是，雖然KF-21尚未完成第一批正式編列服役或交付，但有意趁勝追擊的南韓軍方，傳出計畫編列更多預算，啟動名為KF-21EX升級計畫，要讓現在定位在4.5代戰機的KF-21，經過強化匿蹤能力後，可以更接近五代戰機規格。其中最關鍵的兩大變革，一是加入對稱式內置彈艙，仿效F-35設計讓戰機能降低被雷達偵測的機率。其二則是導入人工智慧（AI）系統，大幅提升現有航電設備，同時還能加強人機協同（MUM-T），給予飛行員更多緊急狀態下的輔助判斷。

根據韓國媒體的說法，首爾已在2026年度國防預算案編列636億韓元（約新台幣13.8億元）研發經費，升級計畫預期在2030年代後期完成並啟動測試，並在2040年代初正式進入實戰部署。

新一代戰機除了用於強化自身國防實力，外加提高自我防衛的安全性，更重要的一點則是放眼全球軍武市場，畢竟南韓近幾年已經成功打響名聲，成功把FA-50與T-50兩款輕型軍機，銷往伊拉克、菲律賓、泰國、波蘭與馬來西亞等國。

美軍F-16與菲律賓FA-50戰機並肩執行飛行演習。（翻攝自美軍DVIDS系統）

雖然該計畫原有的國際夥伴印尼，受到該國財政狀況影響，早已不在南韓期待名單之列，但隨KF-21戰機不斷接近服役，包含波蘭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓與馬來西亞等國家，都傳出對這架自製超音速戰機有著高度興趣。

