南韓首爾大學期末考爆集體作弊！全班成績作廢 學生曝：早知會出問題

南韓首爾大學近日傳出通識課程期末考試爆發集體作弊爭議。（示意圖／Pexels）

南韓首爾大學近日傳出通識課程期末考試爆發集體作弊爭議。校方查出一門由自然科學院開設的通識課程中，期末考試出現大規模不當行為，最終決定將全體修課學生的考試成績判定為無效，引發校內外關注。

韓國紐西斯通訊社報導，根據首爾大學線上社群資訊，該課程共有36名學生修課，經查發現其中接近一半學生在考試期間出現可疑操作紀錄。該門課程為提供服兵役休學學生修讀的軍事遠距課程，課程內容與考試皆採線上進行。

為防範作弊，考試系統設計為固定顯示試題畫面，一旦考生切換至其他視窗，系統即會留下操作紀錄。事後由助教進行檢視時，發現多名學生在考試期間有切換畫面的情形。不過，由於系統紀錄無法顯示實際瀏覽內容，難以明確證實作弊行為，校方因此未對個別學生進行懲處，而是改採繳交替代作業的方式處理。

事件曝光後，部分學生直言「早就預料會出問題」，也有人在校內社群分享過往線上考試容易作弊的經驗。對此，首爾大學表示，校方已著手研擬更完善的防弊措施，未來將在校級層面強化線上考試的管理與監督機制，以防類似事件再次發生。

