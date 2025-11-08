南韓首爾陷癱瘓！兩大工會十萬人同日示威 警方急籲改乘地鐵

[Newtalk新聞] 南韓兩大工會「民主勞總」與「韓國勞總」今（8）日下午在首爾市中心分別發起大規模集會，合計參與人數約達十萬人，導致市區交通嚴重受阻，警方已實施交通管制並呼籲民眾改乘地鐵，以緩解塞車情況。

據報導，民主勞總於下午3時在奬忠壇路一帶集會，鄰近東大門設計廣場；韓國勞總則於下午 2 時在汝矣大路周邊聚集，靠近麻浦大橋，兩工會各自申請五萬人集會，並計畫沿首爾勞動廳方向遊行。同時，自由統一黨於下午 1 時在光化門至首爾市議會一帶舉行約五萬人集會，韓國佛教太古宗亦於光化門廣場附近發起六千人集會。多場集會使首爾市中心人潮洶湧，交通陷入混亂。

廣告 廣告

警方為因應集會活動，已在相關區域部署額外警力並實施交通疏導措施，提醒駕駛避開集會路段，建議市民盡量利用大眾運輸工具，尤其是地鐵，以減少交通衝擊。此次集會預計對首爾市區傍晚通勤高峰造成顯著影響，警方持續監控情況以維持秩序。

警方為因應集會活動，已在相關區域部署額外警力並實施交通疏導措施。 圖 : 翻攝自IC Photo

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃仁勳與南韓兩大龍頭「炸雞會談」合作! 李在明：明年成「全球三大AI強國」

范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲