南韓馬年CP+1 申銀秀認愛柳善皓「密戀3個月」進展曝

韓國演藝圈馬年CP第一對出爐，申銀秀認愛男星柳善皓。翻攝兩人IG



恭喜！南韓演藝圈又出現一對藝人交往，而且兩人都是24歲的年輕演員，引爆網友討論。都是2002年出生的申銀秀與柳善皓，被韓國媒體報導正在熱戀中，至今已交往3個月，雙方經紀公司也正式出面認愛。

韓媒報導，申銀秀與柳善皓同為2002年出生，今年24歲，兩人於去年底開始交往，至今約3個月，正甜蜜地培養感情中。兩人雖未曾在戲劇或節目中搭檔，但透過共同友人的聚會認識，隨著相處時間增加，自然發展成戀人關係。

申銀秀所屬的「Management SOOP」與柳善皓所屬的「白娛樂」也同步向韓媒回應，證實「兩人正在交往中」，正式承認戀情。瞬間掀起韓網一陣討論，紛紛送上祝福，也成了韓國演藝圈在元旦後迎來的第一對「馬年情侶檔」。

韓國演藝圈馬年CP第一對出爐，申銀秀認愛男星柳善皓。翻攝兩人IG

申銀秀2016年出道，當時就以300比1的高競爭率脫穎而出，出演電影《被隱藏的時間》。之後陸續出演《藍色海洋的傳說》、《Bad Papa》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《紅丹心》、《模範家庭》、《閃亮的西瓜》、《照明商店》等多部戲劇作品，逐步累積實力派演員形象。

另外，柳善皓2017年透過選秀節目《Produce 101》第二季受到關注，之後活躍於戲劇圈，參演《Mischievous Detectives》、《My Strange Hero》、《Undercover》、《優秀巫師賈斗心》、《少女的世界2》、《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》、《勞務師盧武鎮》等作品。柳善皓也有綜藝表現，目前也固定出演綜藝節目《兩天一夜》第四季。

另外，韓國知名的D社曾在去年預告，2026年的元旦情侶是一對「愛豆」（idol），防彈少年團BTS的隊長RM與aespa成員Karina也被列入猜測名單，不過後來並未有相關報導，讓粉絲期待也落空。

