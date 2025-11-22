南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
今年10月20日一早，南韓釜山一名17歲高三學生在校園內突然倒地抽搐，被趕抵的急救人員評估為「緊急患者」送醫治療，然而卻遭到多家醫院以「無兒童神經科值班」或「兒童重症無法收治」為由拒絕收治。這名高中生在在救護車上輾轉奔波長達1小時18分鐘，最後在前往下一間醫院求助途中死去。事件曝光後，引起韓國輿論譁然，今（22）日更有南韓議員透露，這名高中生一連被14間醫院拒絕，直到第15間醫院才表示願意收治患者。此事引發民眾批評，認為一條原本可以被拯救的生命因為醫療體系的鬼打牆而平白無故犧牲。
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。
報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置。救護人根據嚴重程度分級標準（Pre-KTAS），將患者病情評定為5級中位於第2級的緊急狀態，並依規定向具備抽搐處置能力的地區急診醫療中心求援。
然而從6時44分起，救護隊與119緊急管理中心先後聯繫海雲台白醫院、東亞大學醫院、梁山釜山大學醫院、釜山大學醫院、釜山白醫院等多家醫院，均遭拒收，理由多為「兒童神經科無人值班」或「稍後回覆」。
通聯錄音中，救護隊員情緒激動地向急救中心呼救：「3名隊員都壓在患者身上，海雲台白不行、東亞也不行！○○醫院說兒科沒值班不收！請快幫忙找醫院，手忙不過來了！」119急救中心隨即擴大範圍至鄰近昌原地區，仍連續遭到昌原韓麻音醫院、高神大學醫院、昌原三星醫院等拒絕或拖延。
當日7時25分，患者意識完全喪失並發生心臟驟停，急救等級隨即升至最高的第1級。此時119中心再聯繫釜山醫療中心，對方仍以「兒童心臟驟停無法收治」為由拒絕收治患者。直到7時30分，第15家醫院「大同醫院」才勉強同意收治，但患者於7時35分抵達醫院時，距離報警已過1小時18分，經搶救後仍宣告不治。
令人痛心的是，這名高三生已近成年，卻因多數醫院將17歲患者劃入「兒童」類別而屢遭拒收。釜山消防災難本部表示：「無法斷言若及時送醫是否能存活，但第2級患者若能盡快進入急診室接受專業處置，狀況應能大幅改善。」
民主黨議員楊富男今日公開完整通聯紀錄後，向媒體痛斥這起事件是「患者因醫療延誤喪命的典型悲劇」，要求南韓保健福祉部、消防廳與醫療界立即提出具體改革方案。
事件曝光後，韓國網路怒潮洶湧，網友痛批：「連心跳驟停都能拒收，醫院到底把人命當什麼？」專家則指出，韓國兒童專科醫師長期短缺、夜間及假日值班人力不足，綜合醫院往往以「無兒科專責」為由推諉，導致類似「醫療人球」悲劇屢見不鮮。
